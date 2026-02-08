La frase “La carbonara è italiana” viene dagli olandesi, non dagli americani. Non si tratta di un piatto portato dagli Alleati, come molti pensano, ma di una ricetta che appartiene da sempre alla tradizione romana. La confusione sugli originari della carbonara si fa ancora più grande, ma ora gli olandesi ci ricordano che questa pietanza è radicata nel nostro Paese da generazioni.

La carbonara è italiana. Non è un’invenzione dei soldati americani, giunti nella Capitale sul finire della seconda guerra mondiale. No, il piatto non è stato creato grazie al bacon e alle uova in polvere. Lo riporta oggi Libero, che in un pezzo a firma di Attilio Barbieri mostra il lavoro fatto dall’olandese, Koos Stadhouders, lettore del quotidiano di Amsterdam Nrc. Spulciando nell’archivio storico della testata il De Ko?rier, Koos Stadhouders ha trovato un articolo del 23 agosto 1939, firmato dall’inviata di Roma che parlava dei piatti nelle due trattorie situate in Piazza di Santa Maria in Trastevere.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Dietrofront: la carbonara a Roma esisteva già prima dell’arrivo degli americani; Da Leeds a Roma per mangiare un chilo e mezzo di carbonara in 45 minuti: il video diventa virale; La carbonara è italiana. E ce lo dicono gli olandesi; La carbonara potrebbe essere più antica di quanto abbiamo sempre pensato.

