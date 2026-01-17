Italiani in off season | l’inverno non esiste più Mineo apre la strada all’estero C’è chi si tiene in forma con i campionati locali altri con le amichevoli Messico e Australia gli azzurri al sole per non fermarsi mai

Gli italiani in off season trovano nuove opportunità all’estero, tra campionati locali e amichevoli. Paesi come Messico e Australia offrono agli atleti la possibilità di continuare l’attività sportiva anche durante l’inverno, ormai meno definito come stagione. Questa tendenza rappresenta un modo per mantenersi in forma e proseguire l’esperienza sportiva oltre i confini nazionali, aprendo nuove strade per gli sportivi italiani in cerca di continuità e crescita.

Bill Veeck è morto esattamente quarant’anni fa, nel gennaio del 1986; se fosse vivo, oggi avrebbe superato il secolo. Figlio di un giornalista sportivo poi diventato presidente dei Cubs, Veeck fu proprietario, nel tempo, dei Cleveland Indians (gli odierni Guardians), dei St. Louis Browns e infine dei Chicago White Sox, e fu il promotore di innovazioni capaci di associare il baseball all’intrattenimento, aumentandone il successo. E a lui si deve uno dei più noti aforismi di questo sport, quello secondo il quale "esistono solo due stagioni: inverno e baseball". Vero o apocrifo che sia, conta il giusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

