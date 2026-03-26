Il ministero della Giustizia sta per rinnovare la posizione di capo di Gabinetto, con il ministro Carlo Nordio che avrebbe scelto Antonello Mura come suo successore. La nomina sostituisce l’attuale capo, Giusi Bartolozzi, in carica da tempo. La decisione è stata comunicata attraverso fonti istituzionali e si inserisce in un processo di cambiamenti all’interno dell’amministrazione ministeriale.

Il ministero della Giustizia si prepara a un cambio ai vertici del proprio apparato amministrativo. Secondo quanto filtra da fonti istituzionali, il ministro Carlo Nordio avrebbe individuato in Antonello Mura il nuovo capo di Gabinetto di via Arenula. La nomina dell’attuale capo dell’Ufficio legislativo del dicastero sarà formalizzata nei prossimi giorni, prenderà il posto della dimissionaria Giusi Bartolozzi. Chi è Antonella Mura. Classe 1954 di Sassari, Antonio (conosciuto come Antonello) Mura è una figura di lungo corso della magistratura italiana. Entrato in magistratura nel 1981 dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Sassari, ha maturato esperienze sia requirenti sia giudicanti: inizialmente sostituto procuratore a Livorno, poi giudice al Tribunale di Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giustizia, Nordio sceglie Antonello Mura capo di Gabinetto: ecco chi è l’erede di Giusi Bartolozzi

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