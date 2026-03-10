Chi è Giusi Bartolozzi e cosa ha detto la capa gabinetto del ministro Nordio sul Referendum sulla Giustizia

Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia e ex deputata di Forza Italia indagata nel caso Almasri, ha recentemente commentato il referendum sulla Giustizia. Durante un intervento pubblico, ha affermato che alcuni magistrati sono come

Continuano a fare discutere le parole di Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia, ex deputata di Forza Italia indagata per il caso Almasri, che per promuovere il Sì al referendum ha detto che i magistrati sono "Plotoni di esecuzione". Durante il confronto con la senatrice Ilaria Cucchi, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia ha pronunciato parole che hanno... Si sono concluse le indagini preliminari della procura di Roma in merito all'inchiesta sul caso Almasri, che vede indagata per false informazioni... Durante una trasmissione dell'emittente siciliana Telecolor, il Punto, condotta da Luca Ciliberti, Giusi Bartolozzi, il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, ha sferrato un attacco frontale... Alla fine le scuse per quelle frasi sulla magistratura come «plotone di esecuzione» pronunciate da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, sono arrivate. Ma direttamente da Carlo Nordio, che si è detto «dispiaciuto».