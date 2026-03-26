Giustizia Cirielli | Nomine di alto profilo per Salerno e Nocera Inferiore

Il ministro della Giustizia ha annunciato le nomine di importanti figure nel settore giudiziario per le città di Salerno e Nocera Inferiore. Il Dottor Raffaele Cantone è stato nominato Procuratore della Repubblica a Salerno, mentre un altro magistrato è stato assegnato a Nocera Inferiore. Le nomine sono state comunicate ufficialmente attraverso comunicati ufficiali del Ministero.

Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Dott.Raffaele Cantone per la nomina a Procuratore della Repubblica di Salerno e al Dott. Luigi Alberto Cannavale per la nomina a Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore. Si tratta di due nomine di grande rilievo per la Campania, in territori complessi che richiedono competenza, determinazione e profonda conoscenza delle dinamiche criminali e istituzionali. I percorsi professionali di entrambi rappresentano una garanzia di serietà e autorevolezza nell’azione della magistratura. A loro rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno operare con equilibrio e fermezza a tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini e della credibilità delle istituzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Giustizia, Cirielli: “Nomine di alto profilo per Salerno e Nocera Inferiore” Articoli correlati Casapesenna, Giustizia e Referendum: il 7 marzo un confronto di alto profilo sulla riforma costituzionaleTempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 7 marzo 2026, a partire dalle ore 11:00, la Sala Consiliare dell’Area PIP di Casapesenna si trasformerà in un... Nocera Inferiore: 3 arresti per droga, armi e detenzione di esplosiviNel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire esclusivamente a... Una raccolta di contenuti su Giustizia Cirielli Nomine di alto... Temi più discussi: Referendum, avvocati per il Sì: Nomine bloccate dal correntismo; Si dimettono Delmastro e Bartolozzi: cosa cambia nel Governo dopo la vittoria del no; LA FONDAZIONE SUPER SUD A PAESTUM ORGANIZZA UN INCONTRO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE. Giustizia, Cirielli (Fdi): Nomine di alto profilo per Salerno e Nocera InferioreStampaDesidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Dott. Raffaele Cantone per la nomina a Procuratore della Repubblica di Salerno e al Dott. Luigi Alberto Cannavale per la nomina a Procur ... salernonotizie.it Cirielli: bene nomine Cantone e CannavaleDesidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Dott.Raffaele Cantone per la nomina a Procuratore della Repubblica di Salerno e al Dott. Luigi Alberto ... gazzettadisalerno.it Giustizia, Cirielli (Fdi): “Nomine di alto profilo per Salerno e Nocera Inferiore” - facebook.com facebook Inoltre, il Consiglio dell'ESA ha rinnovato le nomine della Professoressa Carole Mundell, Direttrice di @esascience , e di Dietmar Pilz, direttore di @ESA_Tech , Ingegneria e Qualità, per un periodo di 4 anni, garantendo la continuità in due pilastri fondamentali x.com