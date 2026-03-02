Il 7 marzo 2026, alle ore 11:00, si terrà a Casapesenna un incontro nella Sala Consiliare dell’Area PIP. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che discuteranno di giustizia e referendum in relazione alla riforma costituzionale. La manifestazione vuole essere uno spazio di confronto diretto e aperto sulle questioni di attualità legate al tema.

Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 7 marzo 2026, a partire dalle ore 11:00, la Sala Consiliare dell’Area PIP di Casapesenna si trasformerà in un laboratorio di cittadinanza attiva e riflessione giuridica. Sotto il titolo programmatico “ INFORMIAMOCI ”, l’incontro si propone di sviscerare i nodi cruciali del prossimo Referendum Costituzionale, offrendo alla cittadinanza una bussola per orientarsi tra i tecnicismi di una riforma che punta a ridisegnare i vertici della magistratura italiana. In un momento storico in cui il rapporto tra cittadino e magistratura attraversa una fase di profonda riflessione, l’evento si pone l’obiettivo di superare la barriera dei tecnicismi per restituire alla comunità gli strumenti necessari a una scelta consapevole e libera da condizionamenti ideologici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casapesenna, Giustizia e Referendum: il 7 marzo un confronto di alto profilo sulla riforma costituzionale

