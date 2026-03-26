giustizia antonio mura nuovo capo di gabinetto al posto di bartolozzi

Il ministro della Giustizia ha nominato Antonio Mura come nuovo capo di Gabinetto, sostituendo l’attuale capo in carica. La nomina è stata ufficializzata poco dopo l’annuncio del cambio di incarico. Mura, che ricopriva il ruolo di capo dell’ufficio legislativo, assumerà le nuove responsabilità senza interruzioni nelle funzioni. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del ministero.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non ha fatto passare molto tempo e ha scelto come nuovo capo di Gabinetto l’attuale capo dell’ufficio legislativo Antonio Mura. La nomina verrà formalizzata nei prossimi giorni. Mura prende il posto di Giusi Bartolozzi, l’ex capo di gabinetto di Nordio che si è dimessa martedì insieme al sottosegretario di Via Arenula Andrea Delmastro. Due delle poltrone più potenti del dicastero dopo quella del ministro. Magistrato in pensione, dal 2014 al 2017 Mura ha ricoperto il ruolo di capo del dipartimento per gli affari di giustizia, mentre nel 2022 è stato procuratore generale della Repubblica alla Corte d’appello di Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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