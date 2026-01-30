La Procura generale di Bologna | Coltelli è allarme tra i giovanissimi

La Procura generale di Bologna lancia l’allarme: i coltelli sono tornati tra i giovani, e la situazione preoccupa sempre di più. In Emilia-Romagna si registrano episodi di violenza tra i più giovani, alcuni dei quali non ancora imputabili. La polizia e le autorità cercano di capire come intervenire prima che il problema degeneri.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Allarme coltelli tra i giovanissimi anche in Emilia-Romagna. E crescono anche le azioni violente commesse da persone non imputabili. Vale a dire, sotto i 14 anni di età. Praticamente dei bambini. Nell’analizzare il trend dei reati, la Procura generale, nella relazione che sarà letta domani in Corte di appello a Bologna per l’apertura dell’ anno giudiziario, sottolinea che «l’aumento più preoccupante è quello che interessa il porto di coltelli e di oggetti atti ad offendere (517 procedimenti in materia di armi, in prevalenza porto di oggetti atti ad offendere), che vede un aumento del 36,4% rispetto al periodo precedente, che già aveva subito un aumento del 38% rispetto all’anno precedente». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recenti episodi di violenza nelle scuole italiane, come quello avvenuto a Budrio, evidenziano le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza tra studenti e personale scolastico.

