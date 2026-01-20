Nuovi controlli nei locali dopo Crans-Montana anche con i vigili del fuoco e gli ispettori

A seguito della tragedia di Crans-Montana, il Ministero dell’Interno ha emanato una direttiva rivolta ai prefetti italiani, introducendo nuovi controlli nei locali pubblici. In collaborazione con vigili del fuoco e ispettori, queste verifiche mirano a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, rafforzando la tutela dei cittadini e prevenendo rischi. L’obiettivo è rafforzare gli standard di sicurezza nei locali, attraverso ispezioni più frequenti e approfondite.

