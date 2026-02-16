Roberto ex detenuto | Quando sono uscito vivevo per strada Oggi aiuto chi mi ha permesso di ricominciare
Roberto Mirco, ex detenuto, ha deciso di parlare della sua vita dopo aver lasciato il carcere, spiegando che all’uscita si trovava a vivere per strada. Dopo aver passato dei mesi senza un tetto, oggi si dedica ad aiutare chi gli ha dato una possibilità di ricominciare, come un’attivista che si impegna con le associazioni locali per sostenere altre persone in difficoltà.
A Fanpage.it Roberto Mirco, ex detenuto, ha raccontato la sua storia. Una volta uscito dal carcere è diventato un senzatetto. Ma un incontro speciale gli ha permesso di ricominciare: "Ora faccio del bene per ripagare il male che ho fatto".🔗 Leggi su Fanpage.it
