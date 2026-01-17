Ho risolto il caso Nada Cella ma ora ho paura di chi l' ha uccisa Tante richieste per altri delitti irrisolti due sono già in mano alla procura

In seguito alla risoluzione del caso Nada Cella, sorgono nuove domande sulla sua vera causa. Con molte richieste di indagini su altri delitti irrisolti, due situazioni sono già affidate alla procura. Nada, 29 anni, rappresenta un passato interrotto, un mistero che ancora richiede attenzione e approfondimento. La ricerca della verità resta centrale, per garantire giustizia e chiarezza su vicende ancora oscure.

Ventinove anni. Una vita intera, da immaginare come un buco nero, spezzato improvvisamente da una luce inaspettata. Quella luce per Silvana Smaniotto, mamma di Nada Cella, uccisa il 6 maggio 1996, ha il volto di Antonella Delfino Pesce. La criminologa ha studiato il cold case che fino a giovedì 15 gennaio non aveva un colpevole ed è risalita a un dettaglio - sfuggito alla procura che ha indagato - che ha portato ad Anna Lucia Cecere, condannata a 24 anni in primo grado dalla Corte d’Assise di Genova. Un verdetto che ha travolto emotivamente tutti, a partire dalla madre di Nada, Silvana Smaniotto. 🔗 Leggi su Leggo.it

