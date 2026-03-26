Giro d’Italia la svolta di Landa | Meno ossessione per il podio e più aiuto ai giovani

Durante il Giro d'Italia 2026, il ciclista ha annunciato un cambio di approccio, dichiarando di puntare meno alla conquista del podio e di voler sostenere i giovani. La sua partecipazione è stata ampiamente anticipata, e dopo aver concluso la carriera, ha deciso di dedicarsi a un ruolo di supporto e formazione per le nuove generazioni di atleti.

Roma, 26 marzo 2026 - La sua presenza al Giro d'Italia 2026 è da tempo annunciata e, dopo l'addio di Remco Evenenoel direzione Red Bull-Bora-Hansgrohe, di fatto in casa Soudal Quick-Step è rimasto l'unico vero riferimento per la classifica generale dei Grandi Giri (se si esclude l'incognita ancora tutta da scoprire chiamata Ilan Van Wilder ): eppure il sano realismo non manca a Mikel Landa, che non nega un importante cambio di prospettive per la parte finale della propria carriera. Le dichiarazioni di Landa. Intercettato dai microfoni di Marca, il classe '89 spiega senza mezzi termini la sua 'rivoluzione', quasi una sorta di ritorno alle origini personale e per tutto il ' WolfPack '. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia, la svolta di Landa: "Meno ossessione per il podio e più aiuto ai giovani" Articoli correlati I medici di famiglia sono sempre meno: “Un lavoro che ai giovani non piace più”Firenze, 18 marzo 2026 – La crisi dei medici di famiglia è sempre più al centro del dibattito. Con coltelli e tirapugni in giro per la città: in meno di 20 giorni già 10 giovani denunciatiIn meno di 20 giorni, dall'inizio del 2026, i carabinieri di Parma hanno denunciato dieci persone, soprattutto giovani e giovanissimi, trovati con... Una selezione di notizie su Giro d'Italia la svolta di Landa Meno... Temi più discussi: Giro d’Italia, dubbi sulla sicurezza delle strade: la corsa rosa taglia Lavagna e Cogorno; Giro d’Italia, cambia il tracciato della Voghera-Milano per i lavori a Bressana; Giro d’Italia 2025, Veneto protagonista con ben 4 tappe; Addio a Carmine Castellano: storico direttore del Giro d'Italia, aveva 89 anni. GIRO-E ENEL 2026, PRESENTATA L'EDIZIONE NUMERO 8Il percorso dell’edizione 2026 e la maglia Blu Enel di leader della classifica generale sono stati presentati a Milano nel negozio Enel di via Dante, alla presenza di Marco Sanza, Responsabile Italia ... tuttobiciweb.it giro d'italiaRimani aggiornato su Giro d'italia con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è da ... lanazione.it “Siamo distanti di 1 secondo dalla Mercedes sul giro secco. Non so se ‘preoccupante’ sia l’aggettivo giusto per descrivere questa differenza. È significativa, senza dubbio, ma non ci ha sorpresi. Ci aspettavamo che la Mercedes fosse molto forte, anche se nei t - facebook.com facebook Monica Consolini è partita nel 2024 da Lazise per fare il giro del mondo, percorrendo in totale 31.000 km e 25 Paesi. A Deejay on the Road ha raccontato la sua esperienza. L’intervista completa è disponibile su app e sito di Radio DEEJAY (puntata del 22 ma x.com