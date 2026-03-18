I medici di famiglia sono sempre meno | Un lavoro che ai giovani non piace più

In Italia, il numero di medici di famiglia continua a diminuire, con oltre 5.000 posti scoperti secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe. La riduzione interessa principalmente i professionisti più giovani, che mostrano scarso interesse a intraprendere questa carriera. La situazione evidenzia una crescente scarsità di medici di base, creando preoccupazione per la copertura sanitaria sul territorio.

Firenze, 18 marzo 2026 – La crisi dei medici di famiglia è sempre più al centro del dibattito. L’ultimo report della Fondazione Gimbe mostra un verdetto implacabile: in Italia ne mancano oltre 5.700 e sempre più cittadini fanno fatica a trovare un medico vicino a casa. Un problema non più episodico ma strutturale e che arriva proprio mentre il sistema sanitario prova a ridisegnare l’assistenza territoriale puntando sulle case di comunità, chiamate nelle intenzioni a garantire prossimità delle cure e a ridurre la pressione sui pronto soccorso. Ne servono quasi 400 in più. Dentro questo scenario, la Toscana si muove su un crinale tutt’altro che rassicurante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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