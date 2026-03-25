Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv | orari percorso favoriti Godon cerca il bis

Oggi si svolge la terza tappa del Giro di Catalogna 2026, con partenza da Mont-roig del Camp e arrivo a Vila-seca. La frazione copre una distanza di 159,4 chilometri e sarà trasmessa in televisione. Tra i favoriti figura il ciclista che ha vinto già una tappa in questa corsa.

Terza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? Non è prevista una diretta tv delle sette tappe della corsa. Lo streaming sarà invece visibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle frazioni. PERCORSO. La tappa partirà da Mont-roig del Camp con un primo tratto di circa 20 km in leggera salita che porterà al primo GPM: l’Alt de la Mussara (7,2 km al 6%, max. 15%). Dopo una discesa breve e irregolare, i corridori affronteranno il Col de Capafons (4 km al 4,5%, max. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bis Articoli correlati Leggi anche: Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard? Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Tagliacozzo-Martinsicuro: orari, tv, percorso, favoriti. van der Poel vuole il bis Altri aggiornamenti su Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi... Temi più discussi: Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?; Filippo Baroncini, la rinascita al Giro di Catalogna dopo il grande spavento. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo BusattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:09 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna. Grazie per aver ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook