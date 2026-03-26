giovani in musica al bianciardi new saxophone

GROSSETO "Giovani in musica" con il Bianciardi New Saxophone Quartet, oggi torna al Polo Bianciardi il festival di Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Il terzo concerto stagionale del festival "Giovani in musica", organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto "Attraverso i suoni" con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, vedrà protagonista il Bianciardi New Saxophone Quartet. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 nell’Aula magna del Polo Bianciardi, a ingresso libero. Il Bianciardi New Saxophone Quartet è composto da Eduardo Foiu (sax soprano), Biagio Mascia (sax contralto), Corrado Pammolli (sax tenore) e Claudio Andrea Masini (sax baritono). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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"Giovani in musica": il Bianciardi New Saxophone Quartet in concerto - x.com

GIOVEDÌ 26 MARZO torna il nostro festival "Giovani in musica" con BIANCIARDI NEW SAXOPHONE QUARTET: Claudio Andrea Masini, Eduardo Foiu, Biagio Mascia e Corrado Pammolli Aula magna Polo L. Bianciardi - Liceo Musicale, Grosseto Ore 18 - facebook.com facebook