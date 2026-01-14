La regista Isabel Herguera al ’Bianciardi’

Domani alle 11 nell’aula magna del Polo Bianciardi, la regista Isabel Herguera terrà un laboratorio dedicato agli studenti dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione. Durante l’incontro, approfondirà il processo di creazione e le tecniche di animazione del suo lungometraggio “Sultana’s Dream”, apprezzato a livello internazionale. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di una regista riconosciuta nel panorama cinematografico.

Domani alle 11 nell’aula magna del Polo Bianciardi la regista basca Isabel Herguera (nella foto) terrà un laboratorio tematico realizzato per gli studenti dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione, per parlare del processo di creazione e delle tecniche di animazione del suo lungometraggio, ’ Sultana’s Dream ’, un film che ha riscosso l’apprezzamento nei festival cinematografici di tutto il mondo. La giornata inizierà con la presentazione e la visione del film, poi la regista e il co-sceneggiatore Gianmarco Serra spiegheranno ai ragazzi le tecniche di animazione usate per la realizzazione del lungometraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

