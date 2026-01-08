Atmosfera fiabesca e ovattata nell' area naturalistica tra Umbria e Marche sull' Appennino
L’area naturalistica di Colfiorito, tra Umbria e Marche, si presenta in un’atmosfera tranquilla e suggestiva dopo la nevicata del 6 gennaio. Il paesaggio, ricoperto di neve e con acque ghiacciate, crea un’atmosfera ovattata e fiabesca, tipica dell’Appennino centrale. Questa cornice naturale offre uno scenario di grande tranquillità, ideale per chi desidera immergersi nella quiete e nella bellezza incontaminata del territorio.
L ’oasi naturalistica di Colfiorito completamente imbiancata, con ampie porzioni d’acqua trasformate in lastre di ghiaccio: e’ lo spettacolo che propone l’altopiano al confine tra Umbria e Marche, a ridosso dell’Appennino, dopo la nevicata abbondante e copiosa caduta nella giornata del 6 gennaio. Nel Parco naturale di Colfiorito – conosciuto anche come la palude di Colfiorito – l ‘acqua dell’oasi risulta ghiacciata per larghi tratti, una condizione che non si verificava da alcuni anni. In alcune zone la superficie è completamente ricoperta da una spessa lastra di ghiaccio, mentre in altre l’acqua è rimasta libera: proprio qui si sono rifugiati gli animali acquatici che popolano l’area protetta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
