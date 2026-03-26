Una giovane coppia ha preso temporaneamente possesso di una casa disabitata situata in una corte di piazzale Europa a Bedizzole. Nei giorni scorsi, i carabinieri sono intervenuti per eseguire lo sgombero dell’immobile, che era stato occupato senza autorizzazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla restituzione dell’immobile alla proprietà.

Avevano trovato rifugio in una casa disabitata, affacciata su una corte di piazzale Europa, a Bedizzole. Un riparo improvvisato, diventato però un’occupazione abusiva che non è passata inosservata. A far scattare l’intervento è stata la denuncia del proprietario dell’immobile, da tempo disabitato. Nella serata di martedì 24 marzo 2026 i carabinieri sono entrati in azione, eseguendo un ordine di rilascio forzato e procedendo al sequestro preventivo della struttura. All’interno vivevano due giovani italiani, 27 anni lei e 28 lui. Per loro è scattata la denuncia per occupazione arbitraria di immobili. Il 28enne, disoccupato e con diversi precedenti, e la 27enne, anch'ella già nota alle forze dell’ordine, dovranno ora rispondere della violazione dell’articolo 633-bis del Codice Penale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Giovane coppia occupa una casa, i carabinieri arrivano a sgomberarla

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