Occupa abusivamente una mansarda ma il padrone di casa chiama i carabinieri | 26enne arrestato e sgombero

A Torino, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni che aveva occupato abusivamente una mansarda in piazza della Repubblica, nel quartiere di Porta Palazzo. L’intervento si è reso necessario a seguito della segnalazione del proprietario, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per lo sgombero dell’immobile. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e tutela del patrimonio immobiliare nel centro cittadino.

