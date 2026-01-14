Occupa abusivamente una mansarda ma il padrone di casa chiama i carabinieri | 26enne arrestato e sgombero
A Torino, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni che aveva occupato abusivamente una mansarda in piazza della Repubblica, nel quartiere di Porta Palazzo. L’intervento si è reso necessario a seguito della segnalazione del proprietario, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per lo sgombero dell’immobile. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e tutela del patrimonio immobiliare nel centro cittadino.
A Torino, i carabinieri hanno arrestato un uomo che aveva occupato abusivamente una mansarda in piazza della Repubblica, cuore dell’area popolare che ospita il mercato di Porta Palazzo. Ha 26 anni e, adesso, deve difendersi dalle accuse di occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Occupa abusivamente una mansarda, ma il padrone di casa chiama i carabinieri: 26enne arrestato e sgombero.
