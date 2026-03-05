Milano ventenne accoltellato in strada | 4 minorenni arrestati per tentato omicidio

A Milano, il 1 febbraio, due ventenni sono stati aggrediti in strada da quattro minorenni che sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio ha portato all’arresto dei presunti responsabili, che avrebbero partecipato all’aggressione. La polizia ha eseguito le misure cautelari, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’episodio.

Due diciassettenni italiani e due sedicenni dello Sri Lanka sarebbero i presunti responsabili di un'aggressione avvenuta la notte dello scorso 1° febbraio in via Salasco, zona Porta Romana, a Milano. Le vittime sarebbero due ventenni di Chiavenna (Sondrio), giunti nel capoluogo per una serata di movida. La vicenda avrebbe avuto origine presso il McDonald's di Porta Romana, dove il gruppo degli indagati ha incontrato le due vittime, tramite altri conoscenti in comune. Durante la serata, una delle due vittime aveva pronunciato in modo scherzoso la frase: "Portare con sé le armi a Milano è da pu***na'". L'affermazione faceva riferimento al fatto che i membri del gruppo degli aggressori si fossero poco prima vantati di possedere un coltello a scatto, un tirapugni e dello spray al peperoncino.

Milano, tentato omicidio a Porta Romana: arrestati 4 minorenniHanno tutti tra i 16 e i 17 anni i 4 minorenni arrestati all’alba di stamani dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, a Milano.

Ventenne accoltellato a Milano, arrestati 4 minorenni: «Disinvolti con armi e violenza, non hanno nessuna empatia»Due 17enni italiani e due 16enni dello Sri Lanka sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e

Milano, il 23enne accoltellato in via Salasco: arrestati quattro minorenni. La spedizione punitiva dopo lo sfottò al pubIn manette due 16enni originari dello Sri Lanka e due 17enni italiani di seconda generazione. Il gip: «Spiccata disinvoltura» nell'uso della violenza e delle armi

