Giorno del Ricordo è scontro politico-istituzionale sulla lista di 41 istituti segnalati a Valditara Interviene USR Lazio | Chieste info agli istituti scolastici

In Italia si apre un confronto tra politica e istituzioni scolastiche riguardo a una lista di 41 istituti segnalati al ministro dell’Istruo. L’USR Lazio ha richiesto chiarimenti a diverse scuole e ha fornito dettagli sulla procedura. Nel frattempo, un’interrogazione parlamentare è stata presentata dal vicepresidente della Camera per approfondire la questione. La disputa si svolge nel giorno del Ricordo.

Una interrogazione parlamentare presentata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e dal deputato Federico Mollicone, entrambi di Fratelli d’Italia, ha portato all’attenzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito un elenco di 41 scuole ritenute “inadempienti” rispetto alle iniziative per il Giorno del Ricordo del 10 febbraio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Donazione di beni essenziali agli istituti scolastici: gesto concreto per il territorioUn gesto semplice, ma dal forte valore simbolico e concreto, per sostenere il territorio e i suoi luoghi di formazione. A Telese c’è carenza di istituti scolastici, l’appello dei genitori: “Stop all’uso politico dei problemi”A Telese Terme il tema dell’edilizia scolastica torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta a prendere posizione sono direttamente i... Approfondimenti e contenuti su Giorno del Ricordo è scontro politico... Temi più discussi: Le scuole non possono ignorare le foibe, Rampelli (FdI) consegna a Valditara la lista nera degli istituti che hanno eluso il Giorno del Ricordo; Bra celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; Rampelli stila la lista di proscrizione dei licei che non celebrano le Foibe; Foibe: Rampelli elenca le scuole che non commemorano il Giorno del Ricordo. Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid; la rabbia degli infermieri: Dopo 6 anni lavoriamo come se ci fosse ancoraDa Bergamo il ministro Zangrillo ricorda il dramma della città-simbolo della Pandemia. E Nursind denuncia: Lavoriamo ancora in emergenza, ecco cosa manca ... dire.it Caro Rampelli, la scuola secondo la Costituzione non è un apparato ideologico dello StatoI deputati di maggioranza hanno consegnato, in un’interrogazione parlamentare, un elenco di quaranta scuole che non avrebbero commemorato il Giorno del Ricordo con iniziative adeguate. Introduce un pr ... editorialedomani.it Un elenco di 41 scuole, quasi tutte romane, è finito sul banco degli imputati della destra. La colpa Non avrebbero — il condizionale è d’obbligo — dato «adeguato seguito» alle iniziative legate al Giorno del ricordo istituito nel 2004 per «conservare e rinnovar - facebook.com facebook