Giornata dell’Unità nazionale 2026 | per il 17 marzo il Ministero invita le scuole a promuovere attività su Costituzione e cittadinanza Nota

Da orizzontescuola.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una nota alle scuole italiane in vista del 17 marzo 2026, data in cui si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La comunicazione invita le istituzioni scolastiche a promuovere attività dedicate a questi temi, coinvolgendo studenti e docenti in iniziative che approfondiscono i valori e le istituzioni fondamentali del Paese.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota indirizzata alle istituzioni scolastiche in vista del 17 marzo 2026, data in cui si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La ricorrenza è prevista dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, che riconosce la giornata della proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta a Torino nel 1861, come momento dedicato alla memoria civica e alla promozione dei valori di cittadinanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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