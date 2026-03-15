Giornata dell’Unità nazionale 2026 | per il 17 marzo il Ministero invita le scuole a promuovere attività su Costituzione e cittadinanza Nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una nota alle scuole italiane in vista del 17 marzo 2026, data in cui si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La comunicazione invita le istituzioni scolastiche a promuovere attività dedicate a questi temi, coinvolgendo studenti e docenti in iniziative che approfondiscono i valori e le istituzioni fondamentali del Paese.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota indirizzata alle istituzioni scolastiche in vista del 17 marzo 2026, data in cui si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La ricorrenza è prevista dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, che riconosce la giornata della proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta a Torino nel 1861, come momento dedicato alla memoria civica e alla promozione dei valori di cittadinanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati PEC scuole: capienza massima di 6 GB, il Ministero invita a liberare spazio. NOTAUna nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 10 marzo richiama le istituzioni scolastiche statali alla gestione della posta elettronica... Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: l'evento celebrativo presso la Caserma “D’Avossa” di SalernoAnche Salerno celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: il prossimo 17 marzo si terrà un evento... Tutti gli aggiornamenti su Giornata dell'Unità nazionale 2026 per... Temi più discussi: Crescere cittadini, le iniziative per la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.; Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera- Martedì Montecitorio si illumina con il tricolore; Giornata Unità Nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera; Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Giornata dell’Unità nazionale: la commemorazione a BresciaMartedì 17 marzo la commemorazione che prevede la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento marmoreo alla Bella Italia. quibrescia.it Isernia celebra il 165° anniversario dell’Unità d’Italia: la Prefettura consegnerà la Costituzione ai neo?diciottenni della provinciaISERNIA - La Prefettura di Isernia si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera ... molisenetwork.net Durante la giornata conclusiva della corsa ciclistica controlli sulla viabilità nelle zone del percorso. Interventi della polizia locale per liberare le strade interessate dal passaggio della gara facebook Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata #SkySport #SkyPremier x.com