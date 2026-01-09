Un mese di ‘Slow Park’ dove la lentezza crea aggregazione e promuove relazioni sociali

Il mese di ‘Slow Park’ invita a riscoprire il valore della lentezza attraverso una serie di eventi e attività pensati per favorire l’incontro e la partecipazione. Durante questo periodo, tra musica, letture e giochi, il parco diventa un luogo di aggregazione che promuove relazioni sociali autentiche, offrendo un’occasione di condivisione nel rispetto dei tempi e degli spazi pubblici.

