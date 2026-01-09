Un mese di ‘Slow Park’ dove la lentezza crea aggregazione e promuove relazioni sociali
Il mese di ‘Slow Park’ invita a riscoprire il valore della lentezza attraverso una serie di eventi e attività pensati per favorire l’incontro e la partecipazione. Durante questo periodo, tra musica, letture e giochi, il parco diventa un luogo di aggregazione che promuove relazioni sociali autentiche, offrendo un’occasione di condivisione nel rispetto dei tempi e degli spazi pubblici.
Un mese di ‘Slow Park’. Un mese di eventi, attività e momenti di aggregazione sociale caratterizzato dal programma di appuntamenti natalizi che hanno accompagnato visitatori e visitatrici a vivere con partecipazione il periodo delle feste tra musica, letture, giochi. Senza dimenticare, la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Foggia svela lo Slow Park, luogo di ristoro e aggregazione: "Ci riappropriamo di uno spazio finora abbandonato”
Leggi anche: Natale allo Slow Park di Foggia: il programma degli eventi
GENNAIO ALLO SLOW MILL Prima parte del mese online. Il calendario è in aggiornamento Via Volturno 32, Milano 10.01 Stand-up Comedy in Russian Anton Lirnik per la prima volta a Milano 15.01 Incontro pubblico “Non c’è sicurezza senza pa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.