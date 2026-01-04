Emergenza abitativa Roma investe oltre 250 milioni di euro in case popolari

Roma ha annunciato un investimento superiore a 250 milioni di euro per la realizzazione e il recupero di case popolari, segnando un intervento significativo nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. La decisione mira a rispondere all’emergenza abitativa della città, migliorando le condizioni di accesso alle abitazioni e promuovendo una maggiore inclusione sociale. Questa iniziativa rappresenta uno dei più importanti interventi degli ultimi decenni nel panorama abitativo romano.

La giunta comunale di Roma ha avviato una delle operazioni più rilevanti degli ultimi decenni sul fronte dell' edilizia residenziale pubblica. Con due delibere approvate e ratificate dal Consiglio comunale, il Comune ha deciso di acquistare 1040 alloggi di edilizia popolare dalla Fondazione Enasarco, l'ente che gestisce la previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio. L'operazione con Enasarco. A fine dicembre il Comune ha perfezionato l'acquisto di 336 appartamenti per un importo di circa 53 milioni di euro. Nei prossimi mesi questi alloggi verranno assegnati, mentre l'acquisto dei restanti immobili sarà definito e completato nel corso del 2026.

