Giorgia Cardinaletti è una giornalista e volto del TG1, nota anche per la sua relazione con Cesare Cremonini e il recente legame con il giornalista Francesco Bechis. È stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026, evento al quale partecipa con un ruolo di rilievo. La sua carriera include esperienze nello sport e nel settore televisivo.

La 38enne giornalista marchigiana, originaria di Fabriano, è il volto, professionale e rassicurante, del telegiornale di punta della Rete ammiraglia della Rai dal 2022, dopo anni di gavetta iniziati nel 2012 per Rai News 24 e in seguito come inviata sulle piste di Formula 1 per Pole Position e dopo lavorando come conduttrice per La domenica sportiva, il programma tv dedicato al calcio, fino al 2019. Ha conquistato vari premi professionali e nel 2020 è stata alla guida dello speciale di Raiplay Dentro il Festival. Non solo notizie sportive, insomma, ma intrattenimento a tutto tondo – dai Premi Oscar a Los Angeles alla Prima del Teatro alla Scala di Milano, da Telethon al Premio Campiello - che oggi raggiunge uno dei momenti più nazionalpopolari del piccolo schermo tricolore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026: dallo sport al Tg1, la storia con Cesare Cremonini e il nuovo amore con il giornalista Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis: nuovo amore per la giornalista del Tg1 dopo CremoniniUn nuovo capitolo privato si apre per Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, che da qualche mese avrebbe intrecciato una relazione con...

Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale: l’invito di Carlo Conti al Tg1Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2026, eppure le sorprese non sono ancora finite.

Contenuti e approfondimenti su Giorgia Cardinaletti.

Temi più discussi: Giorgia Cardinaletti affiancherà Carlo Conti nella finale di Sanremo 2026; Giorgia Cardinaletti, chi è, da La Domenica Sportiva a Sanremo 2026; Giorgia Cardinaletti, la ragazza della porta accanto che ha stregato il TG1 e Sanremo; Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

Giorgia Cardinaletti, chi è la co-conduttrice della finale di Sanremo 2026Dallo studio del Tg1 al palco del Teatro Ariston per volontà di Carlo Conti: stasera la giornalista affiancherà il conduttore, Laura Pausini e Nino Frassica ... iodonna.it

Chi è Giorgia Cardinaletti, il volto del Tg1 che conquista la co-conduzione della finale di SanremoChi è Giorgia Cardinaletti: dal TG alla grande televisione. Il profilo della giornalista scelta per la serata finale del Festival di Sanremo. mam-e.it

Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini. Andrea Bocelli super ospite della serata finale. - facebook.com facebook

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice a Sanremo: chi è, età, dove vive, la carriera in Rai e gli amori x.com