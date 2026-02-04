Tra Rocio Morales e Iannone va gonfie vele ma lei frena per rispetto delle figlie i gossip sulla coppia

Dopo settimane di rumors, sembra che tra Rocio Morales e Andrea Iannone la storia proceda bene. Secondo le voci di mercato, i due si frequentano con serenità e si avvicinano sempre di più a rendere pubblica la loro relazione. Tuttavia, lei preferisce comunque mantenere un certo riserbo, soprattutto per rispetto delle figlie. La coppia sembra voler andare avanti senza fretta, ma l’attenzione dei fan è già alta.

«Non sono spaventata di dover rinascere, sono serena, giovane e, nonostante le ferite, credo ancora nell’amore». Rocio Munoz Morales si è aperta con Vanity Fair, raccontando il difficile periodo vissuto dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova. L’att - facebook.com facebook