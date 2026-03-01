Chi è Mariella la madre di Daniele Scardina rivela dopo l’emorragia cerebrale | Non ho mai pensato di perdere mio figlio

Mariella, madre di Daniele Scardina, ha rilasciato una dichiarazione dopo l’emorragia cerebrale che ha colpito il figlio. La donna è apparsa pubblicamente in alcune occasioni e ha condiviso il suo stato d’animo riguardo alla salute di Daniele, affermando di non aver mai considerato l’ipotesi di perdere suo figlio. La sua testimonianza si concentra sul supporto e sulla preoccupazione per il figlio.

L’ex pugile sarà ospite oggi del secondo di Verissimo, in onda a partire dalle 15:30 su Canale 5. Nel febbraio 2023 al termine di un allenamento, Scardina perde i sensi cadendo per terra nello spogliatoio. Il lottatore viene trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Milano e dove viene effettuato un intervento neurochirurgo d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Le condizioni di Scardina miglioreranno nei giorni successivi e la vita del 33enne sarà segnata per sempre. La famiglia in quel momento ha giocato un ruolo fondamentale, con la madre Mariella al fianco del figlio in questo nuovo capitolo. La donna ed il marito si sono separati, quando Daniele ed il fratello Giovanni erano dei bambini: “È stato un percorso duro, ma mia madre ha dato forza a me e a mio fratello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

