Suo figlio ha un forte mal di testa i genitori lo portano in ospedale | 12enne muore per un’emorragia cerebrale

Un forte mal di testa può essere un sintomo comune, ma in alcuni casi può nascondere condizioni gravi. È quanto è successo al 12enne Cristian Cirolla di Anzio, deceduto dopo aver accusato un intenso dolore alla testa. La sua famiglia si è rivolta all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove si è verificata una tragica complicazione. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un’attenzione tempestiva ai segnali di allarme nei bambini.

«Vostro figlio ha un forte mal di testa». È da quella frase, pronunciata dalle insegnanti in tarda mattinata, che è cominciato l’incubo per la famiglia del 12enne di Anzio Cristian Cirolla, morto nella notte dell’8 gennaio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Fino a poche ore prima il ragazzo stava bene. Il 7 gennaio era rientrato regolarmente a scuola dopo le vacanze di Natale e nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto. Nel pomeriggio, però, il quadro clinico è precipitato rapidamente. Quel dolore alla testa, inizialmente attribuito a una possibile influenza, è diventato sempre più violento, rendendo necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento urgente in ospedale a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

