Le ceneri di Gino Paoli verranno disperse nel mare di Boccadasse, il luogo dove compose la sua famosa canzone La Gatta. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. La decisione è stata comunicata dai familiari del cantautore, che hanno scelto di rispettare questa modalità per rendere omaggio alla sua memoria. Nessun dettaglio su eventuali cerimonie pubbliche è stato reso noto.

Gino Paoli viveva nel Quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto: dalla sua casa poteva vedere il mare, che ha segnato la sua vita e ispirato molte delle sue canzoni, tra cui la celebre La gatta, composta proprio a Boccadasse. Secondo quanto reso noto, i funerali si terranno in forma strettamente privata alla sola presenza dei familiari, nel rispetto della riservatezza voluta dai suoi parenti. Le ceneri saranno disperse in mare dopo la cerimonia, proprio come voleva il cantautore. «C’è chi ha Dio, chi la propria religione: io credo nella natura e sono sereno», aveva confidato a Vanity Fair. «So che dentro l’inesorabilità, dove i fiori spariscono, poi esploderà la primavera». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gino Paoli, le sue ceneri saranno disperse nel mare di Boccadasse

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