Gino Paoli, noto cantautore italiano, ha deciso di far disperdere le sue ceneri nel mare di Boccadasse, il borgo genovese da sempre legato alla sua vita. La scelta, annunciata recentemente, prevede che le ceneri vengano portate a riva nel luogo che ha segnato la sua carriera e la sua identità. La decisione è stata comunicata alle autorità competenti.

Il mare di Boccadasse, il borgo genovese che ha sempre rappresentato uno dei luoghi più car i a Gino Paoli, sarà la sua ultima dimora simbolica. Le ceneri del cantautore, scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni, saranno infatti disperse nelle acque davanti allo storico quartiere marinaro della città. La notizia è emersa nelle ore successive alla morte dell’artista, mentre la famiglia ha scelto di mantenere la massima discrezione su ogni dettaglio legato agli ultimi saluti. L’ultimo ritorno nel borgo amato. Boccadasse non è stato soltanto uno dei luoghi simbolo della sua Genova, ma anche uno scenario profondamente legato alla sua storia artistica e personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gino Paoli tornerà nel suo mare: le ceneri disperse a Boccadasse

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