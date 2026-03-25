Gino Paoli le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse

Le ceneri del cantautore sono state disposte sul lungomare di Boccadasse, quartiere di Genova molto frequentato e apprezzato dal musicista. Paoli è deceduto all'età di 91 anni, e la decisione di disperdere le sue ceneri è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Il luogo scelto è noto per aver avuto un forte legame con la vita e le attività dell'artista.

(Adnkronos) – Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere genovese molto amato dal cantautore morto a 91 anni. Lo confermano all'Adnkronos fonti vicine alla famiglia dell'artista. Mentre non ci sono al momento indicazioni sui funerali che potrebbero tenersi in forma strettamente privata, in linea con la massima riservatezza chiesta dalla famiglia nella nota in cui ha annunciato il decesso, avvenuto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo nella sua casa di Genova, nel quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto, che amava molto per la vista sterminata sul mare. Lo stesso mare dove verranno disperse le ceneri dopo la cremazione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Gino Paoli, l’addio silenzioso e di classe. Funerali privati e le ceneri disperse sul lungomare di BoccadasseGino Paoli non amava il clamore, ma ha sempre vissuto “in un angolo” senza imporre la sua presenza. Morto Gino Paoli: le cause della morte del cantautoreGino Paoli, tra i più grandi cantautori italiani, è morto oggi, 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli Temi più discussi: Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse; Renzo Piano: Anche grazie a Gino Paoli disegno cieli in una stanza; Addio a Gino Paoli, cantautore dell’anima e poeta del tempo; Gisele Pelicot: 'Si può rinascere dalle proprie ceneri'. Gino Paoli, l’addio silenzioso e di classe. Funerali privati e le ceneri disperse sul lungomare di BoccadasseIl cantautore scomparso a 91 anni ha scelto un commiato riservato, coerente con lo stile discreto che lo ha sempre contraddistinto ... ilfattoquotidiano.it Gino Paoli, il funerale in forma privata e niente camera ardente: le ceneri sparse in mare a Boccadasse, il borgo della sua gattaGino Paoli è morto ieri a 91 anni. Fu uno dei nomi più noti e amati della musica italiana, pilastro della storia del ... msn.com La cosa più punk a Deejay Chiama Italia la fece Gino Paoli nel 2019. #radiodeejay #onair #deejaychiamaitalia x.com Gino Paoli ha perso due delle persone che più amava e il dolore è stato davvero immenso - facebook.com facebook