Gino Paoli il patrimonio e il vitalizio da parlamentare | a chi va l’eredità

Gino Paoli, noto cantautore, ha avuto due matrimoni e lascia un patrimonio che sarà diviso tra la moglie e tre dei suoi quattro figli ancora in vita. La famiglia comprende anche quattro nipoti. La questione dell’eredità riguarda anche il vitalizio percepito in qualità di parlamentare.

Due matrimoni, quattro figli e quattro nipoti. Il patrimonio di Gino Paoli sarà ereditato dalla moglie Paola Penzo e dai tre figli ancora in vita. Per legge alla moglie dovrebbe andare un terzo dell’eredità. Ai tre figli i restanti due terzi che dovranno dividersi in parti uguali. Il Corriere della Sera spiega che al figlio Giovanni dovrebbe subentrare Olivia, nipote di Gino. Questo però solo nel caso che non ci sia un testamento. Che potrebbe cambiare la divisione delle quote ma senza intoccare la cosiddetta «quota di legittima». I diritti d’autore di Gino Paoli. Secondo la Siae i diritti d’autore di Gino Paoli generavano 450 mila euro l’anno. 🔗 Leggi su Open.online

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