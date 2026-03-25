Dopo la scomparsa del celebre cantautore a 91 anni, si discute del patrimonio accumulato nel corso degli anni. La ricchezza comprende diritti musicali e proprietà immobiliari di proprietà del musicista. Le procedure legali per la trasmissione dell’eredità sono in corso e si attendono sviluppi ufficiali sulle modalità di distribuzione dei beni.

Un patrimonio milionario, fatto di diritti musicali, ma anche di proprietà immobiliari. Dopo la morte di Gino Paoli, il grande cantautore scomparso all’età di 91 anni si parla già della sua eredità. Un’eredità a sei zeri che andrà agli affetti più cari dell’artista Il patrimonio di Gino Paoli. Secondo le prime stime diffuse dal Messaggero, il patrimonio di Gino Paoli ammonterebbe a 25 milioni di euro. La maggior parte di questo denaro deriva dai diritti musicali di canzoni che hanno segnato un’epoca da Sapore di sale a Il cielo in una stanza, per cui Gino Paoli avrebbe ricevuto negli anni migliaia di euro all’anno. A queste cifre si aggiungono anche i guadagni derivati da progetti musicali e artistici realizzati dal cantante e dai brani che Paoli ha scritto per altri artisti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gino Paoli, il patrimonio milionario e a chi andrà l’eredità da capogiro

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