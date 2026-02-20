Mercedes lo Sprinter protagonista delle ‘Storie inascoltabili’ di Maccio Capatonda

Mercedes ha scelto di mettere al centro dello spettacolo “Storie inascoltabili” di Maccio Capatonda il veicolo Sprinter. La causa di questa decisione deriva dalla volontà di raccontare il furgone in modo originale, andando oltre i soliti stereotipi. La campagna pubblicitaria si svolge attraverso sketch divertenti e sorprendenti, dove il veicolo diventa protagonista assoluto. Questo progetto mira a coinvolgere il pubblico con un approccio fresco e ironico, puntando su un’immagine diversa del modello Mercedes. La scelta ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di auto.

(Adnkronos) – "Un progetto che abbiamo voluto fortemente perché permette di parlare di Sprinter da una prospettiva nuova, non convenzionale e decisamente memorabile". Così Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia spiega la scelta di 'Storie Inascoltabili', un podcast firmato da Maccio Capatonda, Alessandro Mannucci e Valerio Desirò e sviluppato da Mercedes-Benz Vans Italia. Nell'inconfondibile humor di Capatonda lo Sprinter diventa l’innesco narrativo attraverso cui prendono vita storie ironiche, surreali e volutamente fittizie. Il primo dei 5 episodi – segnati da un nonsense intelligente e irresistibile – è già disponibile su Spotify, YouTube e sul sito di Mercedes-Benz Vans.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Lo sport è protagonista delle feste grazie a Sky

Leggi anche: Storie dal mondo in tempo reale: Cecilia Sala protagonista al Palacongressi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.