Agata Christian ha attirato l’attenzione per il suo mix di giallo e commedia, a causa della sua trama ambientata tra le piste innevate. Il film, diretto da Eros Puglielli e in uscita il 5 febbraio, mette in scena un mistero sullo sfondo di un resort sciistico. Quattro attori principali, tra cui Maccio Capatonda e Ilaria Spada, interpretano personaggi coinvolti in un’indagine insolita. La scena si arricchisce di colpi di scena e dialoghi vivaci.

Nel film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, in arrivo al cinema il 5 febbraio con la regia di Eros Puglielli, il mistero e il giallo si mescola ai toni della commedia. Protagonista è Christian De Sica nei panni di Christian Agata, famoso criminologo dal sarcasmo tagliente, invitato in Valle d’Aosta come volto pubblicitario del rilancio di Crime Castle, storico gioco da tavolo. L’evento si svolge nella lussuosa villa dei Gulmar, influente famiglia di imprenditori del settore ludico. Accanto ad Agata ci sono il brigadiere Vanni Cuozzo, poliziotto semplice e suo ammiratore numero uno interpretato da Lillo Petrolo, e l’appuntato Candido Tarda, carabiniere fedele e collaboratore di Cuozzo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Agata Christian - Delitto sulle nevi | Trailer Ufficiale | Dal 5 febbraio al cinema

Agata Christian – Delitto sulle nevi, intervista a Maccio Capatonda, Ilaria Spada, Chiara Francini e Sara Croce

