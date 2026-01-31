Sulla rampa di lancio lo sportello di consulenza psicologica

Da padovaoggi.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 febbraio parte lo sportello di consulenza psicologica gratuito alla biblioteca civica di Montegrotto Terme. L’iniziativa è rivolta a chi ha bisogno di ascolto e supporto, senza dover pagare. La struttura apre le porte alla comunità con orari da definire, offrendo uno spazio sicuro per affrontare difficoltà e stress.

Parte venerdì 6 febbraio lo sportello di consulenza psicologica gratuito presso la biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme. Il servizio, attivo ogni venerdì dalle 15 alle 17 in via degli Scavi 15, è rivolto a tutti i residenti, adulti e minori con consenso dei genitori, che si trovano.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Alda Merini

Consulenza psicologica gratuita, il Comune apre lo sportello gratuito

Il Comune di Montegrotto Terme ha annunciato l'apertura di uno sportello di consulenza psicologica gratuita, dedicato ai cittadini che affrontano difficoltà emotive, relazionali o quotidiane.

Provincia, uno sportello di consulenza psicologica per genitori, care giver e docenti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Alda Merini

Argomenti discussi: La NASA si prepara a un nuovo lancio storico: Artemis II pronto sulla rampa; Artemis II, proseguono i preparativi in vista dei test sulla rampa di lancio; Nuova Hyundai Ioniq 3 sulla rampa di lancio; Previsto per oggi il secondo lancio di Spectrum.

sulla rampa di lancioArtemis, seconda fase: cosa sapere sulla nuova missione, le «prove generali» per il ritorno dell'uomo sulla LunaQuattro astronauti decolleranno non prima del 6 febbraio dopo le prove generali. Voleranno nello spazio profondo a una distanza mai raggiunta dall'uomo. La missione ha l'obiettivo di testare i sistemi ... corriere.it

sulla rampa di lancioIl razzo che riporterà l’uomo sulla Luna è già sulla rampa di lancioIl razzo SLS della NASA è arrivato alla rampa di lancio per Artemis II, la missione con equipaggio che (ri)porterà l'uomo attorno alla Luna. techprincess.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.