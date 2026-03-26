gestione del bosco della panfilia una nuova proposta alla regione

Il Comune di Terre del Reno ha inviato alla Regione una proposta di convenzione per la gestione del bosco Panfilia. L’area, di proprietà regionale, è attualmente oggetto di discussione tra le due amministrazioni. La proposta mira a stabilire un nuovo modello di gestione, ritenuto più equilibrato e sostenibile rispetto alla situazione attuale. La Regione deve ora valutare i dettagli della richiesta.

Il Comune di Terre del Reno ha formalizzato e trasmesso alla Regione una nuova proposta di convenzione per la gestione del bosco Panfilia, area che ad oggi resta di proprietà regionale, con l’obiettivo di definire un modello più equilibrato, sostenibile e concretamente attuabile. La proposta nasce da un confronto approfondito avviato nei mesi scorsi, dopo che l’ipotesi iniziale di affidare solamente al Comune la gestione del bosco si era rivelata non sostenibile, come già evidenziato anche in Consiglio comunale. In particolare, le criticità riguardavano gli aspetti più complessi e onerosi, tra cui la gestione idraulica di un’area che svolge una funzione fondamentale di cassa di espansione in caso di piena e allagamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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