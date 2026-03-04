Centrosinistra ad Avellino le associazioni civiche escluse dal tavolo | Un arretramento miope e pericoloso

Avellino, 4 marzo 2026 – Tanto tuonò che piovve. Tre associazioni che negli ultimi anni hanno animato il dibattito pubblico cittadino — "Avellino Prende Parte", "Controvento" e "SiPuò" — denunciano di essere state escluse dalla convocazione degli esponenti della possibile coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative. Una scelta che le tre realtà definiscono «un gesto di chiusura autoreferenziale, miope e pericoloso», e che — scrivono — «costituisce un arretramento dell'area del centrosinistra ad Avellino». «Nessuno schema precostituito può riuscire a giustificarlo», si legge nella nota congiunta. Le tre... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

