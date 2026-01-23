Le associazioni locali esprimono il loro disappunto riguardo alla riqualificazione di Piazza Fontana a Taranto, nel centro storico. La questione ha riacceso il dibattito sulla partecipazione e sulle scelte urbanistiche, evidenziando la percezione di essere state escluse dal processo decisionale. La discussione si concentra sull’importanza di un coinvolgimento più ampio per garantire interventi condivisi e rappresentativi delle diverse istanze della comunità.

Si riaccende il confronto sulla riqualificazione di Piazza Fontana, nel cuore della Città Vecchia di Taranto. A sollevare il caso sono associazioni culturali e cittadine che, in un comunicato diffuso ieri, esprimono «totale disaccordo» rispetto all’intervento in programma, contestando quello che viene definito un rischio concreto di alterazione dell’opera d’arte «Piazza Fontana», firmata dallo scultore tarantino Nicola Carrino. Le preoccupazioni delle associazioni Secondo i firmatari – tra cui realtà come Fai (delegazione di Taranto), Comitato Qualità della Vita, Amici dei Musei, Arci Gagarin, Società di Storia Patria per la Puglia e Società Dante Alighieri – il progetto, per come risulta dai documenti pubblici reperibili online, andrebbe oltre la manutenzione o il recupero e finirebbe per «snaturare» l’opera nella sua concezione originaria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Riqualificazione di Piazza Fontana, la protesta delle associazioni: «Noi escluse»

Riqualificazione di piazza Manin, soddisfazione delle associazioni: "Futuro migliore per gli ambulanti"Dopo l’accoglimento dell’istanza del Comune di Pisa da parte del Tar, i lavori di riqualificazione di piazza Manin sono ripresi con l’obiettivo di rinnovare l’area e migliorare gli spazi per gli ambulanti.

Riqualificazione di piazza Manin, soddisfazione delle associazioni: "Futuro migliore per gli ambulanti"Il Tar ha accolto l’istanza del Comune di Pisa, permettendo di proseguire i lavori di riqualificazione di piazza Manin e di liberarla dalle bancarelle.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Piazza Fontana, appello contro il riassetto: Così si altera l’opera di Carrino; Non toccate Piazza Fontana, associazioni e cittadini chiedono lo stop dei lavori; Piazza Fontana, Non toccate l'opera del Carrino; Appaltato il restauro della fontana-simbolo Magiargè.

Verde, marciapiedi e fontana, concluso restyling asse MazziniSi è concluso entro i termini previsti l'intervento complessivo di riqualificazione di piazza e viale Mazzini, che ha interessato in maniera integrata il patrimonio verde, la storica fontana ... ansa.it

Pomodoro e piazza Scala. Il Comune cerca sponsor e restaura i monumentiIl Grande Disco di Pomodoro in piazza Filippo Meda, la riqualificazione della fontana di piazza Bausan con rinnovo dell'area verde e dell'impianto idrico , l'intervento conservativo sulla fontana dei ... ilgiornale.it

Terminati i lavori di riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria di Piazza Rosmini a San Pellegrino Terme che sarà gestita dal sanpellegrinese Bruno Guirri. - facebook.com facebook