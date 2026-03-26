A Gerace, in Calabria, è stato istituito ufficialmente un nuovo organo dedicato ai giovani, denominato Consiglio dei Ragazzi. La creazione di questa struttura mira a coinvolgere i giovani nelle decisioni e nelle attività del territorio, rappresentando un passo concreto verso una maggiore partecipazione civica. L'evento si inserisce in un processo di rafforzamento delle forme di rappresentanza giovanile nella zona.

Nel cuore della Calabria, a Gerace, è stato formalizzato un nuovo organo di rappresentanza giovanile che segna una svolta nella partecipazione civica. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nasce ufficialmente nella sala consiliare con la presenza del sindaco Rudi Lizzi, della vicepreside Debora Lizzi e dell’intero corpo docente. Questa istituzione non si limita a un gesto simbolico, ma punta a trasformare le idee dei giovani in progetti concreti per il territorio. L’iniziativa mira a colmare il divario tra le nuove generazioni e la macchina amministrativa, offrendo ai ragazzi uno spazio reale di confronto. La volontà è quella di costruire una cittadinanza attiva dove l’ascolto diventa motore di cambiamento tangibile per la scuola e il paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gerace: il Consiglio dei Ragazzi diventa motore

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