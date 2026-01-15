Consiglio dei ragazzi raddioppiato il budget
La Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha annunciato un aumento del budget annuale destinato al Consiglio dei ragazzi, passando da 500 a 1.000 euro. Questa decisione mira a sostenere progetti e iniziative promosse dai giovani, promuovendo il loro coinvolgimento attivo nel territorio e nelle attività comunali.
La Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha deciso di raddoppiare il budget annuo a disposizione del consiglio comunale dei ragazzi, portandolo da 500 a 1.000 euro. Esultano i politici in erba, da sempre distintisi per la gestione oculata e appropriata del fondo. Tantissime le iniziative portate a termine in oltre 20 anni dalla baby consulta, formata dai due rappresentanti di ogni classe – dalla quarta elementare alla terza media –, del plesso castrocarese e terrasolano dell’istituto comprensivo della val Montone. Tra gli eventi si ricordano l’organizzazione delle giornate ecologiche, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto per l’ambiente; le attività di tutela e promozione dei monumenti storici locali, ad esempio in occasione di ‘Tesori aperti’, con scolari e studenti in veste di Ciceroni per un giorno, dopo un’adeguata formazione; l’acquisto di monitor digitali per l’aula di informatica e altro materiale didattico; la progettazione e l’allestimento dell’orto scolastico e della ciclopista Viavai, utile raccordo tra viale Marconi e via del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: A Vitorchiano il consiglio comunale dei ragazzi: "Accogliamo le idee dei più giovani"
Leggi anche: Si rinnova il consiglio dei ragazzi
Consiglio dei ragazzi, raddioppiato il budget.
Consiglio dei ragazzi, raddioppiato il budget - La Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha deciso di raddoppiare il budget annuo a disposizione del consiglio comunale dei ragazzi, portandolo da 500 a 1. ilrestodelcarlino.it
Eletti il consiglio comunale e il sindaco dei ragazzi - È stato eletto a Meldola il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, progetto riproposto quest’anno in stretta collaborazione col mondo della scuola, per promuovere un percorso di cittadinanza ... ilrestodelcarlino.it
Come distinguersi in una nicchia affollata nel 2026 (il progetto in 3 fasi)
AIELLO DEL FRIULI – Consiglio Comunale e Amministrazione Comunale dei Ragazzi hanno premiato l’albero più originale AIELLO DEL FRIULI – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha rilanciato anche in facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.