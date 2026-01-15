Consiglio dei ragazzi, raddioppiato il budget.

La Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha annunciato un aumento del budget annuale destinato al Consiglio dei ragazzi, passando da 500 a 1.000 euro. Questa decisione mira a sostenere progetti e iniziative promosse dai giovani, promuovendo il loro coinvolgimento attivo nel territorio e nelle attività comunali.

La Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha deciso di raddoppiare il budget annuo a disposizione del consiglio comunale dei ragazzi, portandolo da 500 a 1.000 euro. Esultano i politici in erba, da sempre distintisi per la gestione oculata e appropriata del fondo. Tantissime le iniziative portate a termine in oltre 20 anni dalla baby consulta, formata dai due rappresentanti di ogni classe – dalla quarta elementare alla terza media –, del plesso castrocarese e terrasolano dell’istituto comprensivo della val Montone. Tra gli eventi si ricordano l’organizzazione delle giornate ecologiche, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto per l’ambiente; le attività di tutela e promozione dei monumenti storici locali, ad esempio in occasione di ‘Tesori aperti’, con scolari e studenti in veste di Ciceroni per un giorno, dopo un’adeguata formazione; l’acquisto di monitor digitali per l’aula di informatica e altro materiale didattico; la progettazione e l’allestimento dell’orto scolastico e della ciclopista Viavai, utile raccordo tra viale Marconi e via del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

