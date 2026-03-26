Durante il fine settimana del Gran Premio del Giappone, il pilota ha commentato la situazione in pista, affermando che non è corretto che altri tentino di rallentarlo ora che si trova in testa. Questa affermazione arriva in vista del terzo appuntamento del Campionato Mondiale di Formula Uno 2026. La competizione si avvicina e l’attenzione si concentra sulle strategie e sulle dinamiche tra i piloti in questa fase della stagione.

George Russell si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota inglese, forte di un inizio di stagione eccezionale da parte della sua Mercedes, vuole proseguire su questo trend, sfruttando lo splendido tracciato di Suzuka che potrebbe essere davvero perfetto per le caratteristiche della W17, ovvero una macchina potente ed efficiente. Le prime due uscite stagionali hanno messo in mostra come la scuderia di Brackley abbia fatto le cose per bene con il pilota classe 1998 capace di dominare la scena nell’esordio di Melbourne, quindi il team capeggiato da Toto Wolff che ha completato la doppietta a Shanghai con lo stesso Russell vittorioso nella Sprint Race ed Andrea Kimi Antonelli, invece, abile a fare il vuoto nella gara domenicale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell è netto: “Non è giusto che tutti cerchino di rallentarci ora che siamo davanti. Su Kimi…”

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