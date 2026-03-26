Un calciatore ha deciso di trasferirsi a Bergamo, lasciando un grande stadio di Milano, noto come uno dei più impegnativi nel calcio italiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sui motivi specifici della scelta. Lo stadio di Milano è stato descritto come un luogo difficile e rischioso per i giocatori, soprattutto in momenti decisivi della carriera.

San Siro è uno stadio pericoloso. La Scala del calcio non è adatta a tutti, soprattutto se ti stai giocando la vita sportiva. Lo deve aver pensato Gennaro Gattuso quando è arrivato il momento di scegliere la location dove disputare la prima - si spera - grande partita della Nazionale italiana ai playoff per accedere ai prossimi Mondiali di calcio. L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord. E, se dovesse avere la meglio, incontrerà una tra Bosnia e Galles, ma in trasferta. E lì potrebbe essere un vero e proprio inferno sportivo. Ma è ancora presto per fasciarsi la testa. Intanto la testa deve restare all'Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso ha scelto lo stadio di Bergamo, quello dell'Atalanta, per un motivo preciso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gennaro Gattuso, clamoroso: ecco perché ha scelto di giocare a Bergamo

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