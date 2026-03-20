Il commissario tecnico ha annunciato la lista dei 28 giocatori convocati per i playoff, che includono il debutto di un nuovo portiere e il ritorno di un attaccante. Tra i presenti ci sono anche un centrocampista che ha già vestito la maglia azzurra in passato e un esterno che ha recentemente recuperato da un infortunio. La squadra si prepara a sfidare l'Irlanda del Nord, con la possibilità di affrontare Galles o Bosnia in successiva fase.

C'è Federico Chiesa, la novità è Marco Palestra. Tornano Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. Confermata la presenza di Sandro Tonali dopo la paura per la botta subita nella partita di Champions del Newcastle a Barcellona. Il ct Rino Gattuso ha diramato l'elenco dei 28 convocati per le partite di playoff (si spera siano due.) valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. La prima giovedì 26 a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, l'eventuale finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia (a Cardiff o a Zenica) martedì 31. Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gattuso ha scelto! Ecco gli azzurri per i playoff: debutta Palestra, torna Chiesa. Tonali c'è

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