Il commissario tecnico Gattuso ha deciso i nomi dei calciatori che potrebbero essere convocati per i prossimi playoff mondiali. La Gazzetta anticipa i probabili selezionati, mentre l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. La lista si avvicina alla conclusione, e l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. La selezione comprende alcuni dei giocatori più in forma del momento.

© Calcionews24.com - Italia, Gattuso ha scelto su chi puntare per i playoff: ecco i probabili convocati!

