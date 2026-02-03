Nei giorni 5 e 6 febbraio 2026, Reggio Calabria si anima con una due giorni di incontri culturali organizzati dall’Associazione Culturale Anassilaos. La manifestazione porta tra la gente storie, letteratura e archeologia, con eventi che collegano passato e presente. La città si apre a dialoghi tra esperti e pubblico, offrendo spunti per conoscere meglio la propria storia e cultura.

A Reggio Calabria, nei giorni 5 e 6 febbraio 2026, l’Associazione Culturale Anassilaos ha organizzato una due giorni dedicata alla riflessione culturale, con incontri che uniscono letteratura, storia antica, archeologia e dimensione contemporanea. L’iniziativa, frutto di una collaborazione tra istituzioni locali, scuole, associazioni culturali e accademici, si svolge tra la Biblioteca Pietro De Nava e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, due poli di riferimento per la vita intellettuale del territorio. Il filo conduttore è la capacità del pensiero, della scrittura e del patrimonio storico di dialogare con il presente, offrendo spunti di riflessione su temi universali come il dolore, la resilienza e il valore del passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incontri culturali a Reggio Calabria: Anassilaos racconta storia e letteratura tra passato e presente

Approfondimenti su Reggio Calabria Anassilaos

L'arte della sigillografia cinese rappresenta un patrimonio culturale ricco di storia e significato.

Lunedì 15 ottobre, presso la Biblioteca Pietro De Nava, si terrà un incontro dedicato alla graphic novel

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Reggio Calabria Anassilaos

Argomenti discussi: A Palazzo Alvaro un concerto per celebrare la Giornata della Memoria, Versace: Il linguaggio universale della musica in grado di tradurre i valori irrinunciabili della pace e della solidarietà tra popoli; Nel weekend arriva la ’battaglia dei ciccioli’; Reggio, al Teatro Cilea una serata di arte e inclusione con ‘DiStretto d’Emozioni’ – FOTO; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia.

Reggio, tre giorni di incontri sul dramma che stanno vivendo i palestinesiIl Coordinamento Pro Palestina reggino, in collaborazione con il movimento La Strada e il gruppo spontaneo ProPal Reggio Calabria, organizza una tre giorni di eventi culturali presso la Galleria di ... rainews.it

Reggio Calabria è una delle 10 città italiane più care. A Cosenza e Vibo Valentia oltre 100 euro in più di aumento in 5 anni. Crollo delle tariffe a Crotone. Il report della Uil - facebook.com facebook