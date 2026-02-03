Incontri culturali a Reggio Calabria | Anassilaos racconta storia e letteratura tra passato e presente
Nei giorni 5 e 6 febbraio 2026, Reggio Calabria si anima con una due giorni di incontri culturali organizzati dall’Associazione Culturale Anassilaos. La manifestazione porta tra la gente storie, letteratura e archeologia, con eventi che collegano passato e presente. La città si apre a dialoghi tra esperti e pubblico, offrendo spunti per conoscere meglio la propria storia e cultura.
A Reggio Calabria, nei giorni 5 e 6 febbraio 2026, l’Associazione Culturale Anassilaos ha organizzato una due giorni dedicata alla riflessione culturale, con incontri che uniscono letteratura, storia antica, archeologia e dimensione contemporanea. L’iniziativa, frutto di una collaborazione tra istituzioni locali, scuole, associazioni culturali e accademici, si svolge tra la Biblioteca Pietro De Nava e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, due poli di riferimento per la vita intellettuale del territorio. Il filo conduttore è la capacità del pensiero, della scrittura e del patrimonio storico di dialogare con il presente, offrendo spunti di riflessione su temi universali come il dolore, la resilienza e il valore del passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
