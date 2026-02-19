Puglia Innovation Awards il premio per imprese e startup che generano innovazione

Puglia Innovation Awards nasce dall’esigenza di riconoscere le aziende e le startup pugliesi che innovano concretamente. La causa di questa iniziativa sono le numerose imprese locali che investono in tecnologia e creano soluzioni innovative per migliorare la vita quotidiana. Il premio premia le realtà che, con progetti reali, portano avanti lo sviluppo economico della regione. Tra le categorie premiate ci sono startup nel settore digitale e imprese che sviluppano tecnologie sostenibili. La prima edizione si svolgerà il prossimo mese in una sala del centro storico di Bari.

Tecnologia, sostenibilità e nuovi modelli di business al centro della 1^ edizione. Venerdì 20 marzo 2026, Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Foggia Patrimoni Sella &c. Puglia Innovation Awards è il nuovo premio dedicato alle imprese e alle startup più innovative del territorio pugliese che con tecnologia, visione e capacità di generare impatto contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della regione. Il Puglia Innovation Awards è una manifestazione pensata per raccontare, premiare e mettere in rete le migliori esperienze di innovazione del territorio. L’iniziativa si rivolge a startup e imprese con sede o operatività in Puglia; imprenditori, professionisti e studenti interessati ai temi dell’innovazione e della sostenibilità; investitori, istituzioni, incubatori e acceleratori coinvolti nello sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale regionale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Nasce la Fondazione Start Attractor: un hub per l'innovazione che unisce imprese, startup e ricerca

