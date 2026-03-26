gelate e neve fuori stagione in toscana agricoltori in allarme per le fioriture

In Toscana, le temperature sono scese improvvisamente sotto zero, portando neve e gelate fuori stagione. Questa situazione preoccupa gli agricoltori della regione, che segnalano danni alle coltivazioni in corso di fioritura. Coldiretti ha diffuso un avviso in merito all’emergenza, evidenziando le conseguenze delle condizioni climatiche inaspettate sulle campagne toscane.

Firenze, 26 marzo 2026 – Il ritorno improvviso del freddo, con neve e temperature sotto zero, mette a rischio le campagne toscane: è l’allarme che lancia Coldiretti in questo colpo di coda dell’inverno. A preoccupare gli agricoltori sono soprattutto le gelate tardive, arrivate proprio nel momento più delicato per molte colture, quando le piante sono in fiore e quindi più vulnerabili. Nella cosiddetta Fruit Valley della Valdichiana, cuore della produzione regionale di mele, pesche e pere, gli agricoltori sono già intervenuti attivando gli impianti antigelo e antibrina. Il caldo? Ecco quando è previsto il suo ritorno: c’è una data precisa Da giorni i sistemi funzionano anche durante la notte per proteggere le fioriture, con temperature scese fino a meno 2,5 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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