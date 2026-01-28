La Champions continua a portare milioni nelle casse dei club. L’Inter si conferma in vetta, davanti a tutte le altre, mentre il Napoli si gioca un pezzo di stagione contro il Chelsea. I soldi distribuiti dalla competizione restano una certezza: quasi tutti vincono, anche se la classifica Uefa fa fatica a salire.

"> La classifica non sorride sempre e il ranking Uefa fatica a decollare, ma c’è una graduatoria in cui quasi tutti vincono: quella dei milioni distribuiti dalla Champions League. Come spiega Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il debutto della nuova formula con girone unico ha confermato una certezza: l’Europa che conta resta una miniera d’oro. Nella scorsa stagione il Psg campione ha incassato 144 milioni, l’Inter finalista oltre 136. A seguire Arsenal (117), Barcellona (116), Bayern (106), Borussia (102) e Real Madrid (quasi 102). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Champions, pioggia di milioni: Inter davanti a tutte, Napoli si gioca un tesoro col Chelsea”

Stasera, il Napoli affronta una partita importante al Parken di Copenaghen, determinante per il suo percorso in questa competizione.

