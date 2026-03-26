Gay-Odin uovo da record per il centenario del Napoli | è alto 2,5 metri e pesa 350 chili

La fabbrica di cioccolato Gay-Odin ha realizzato un uovo gigante in occasione del centenario del Napoli. L’opera pesa circa 350 chili, raggiunge un’altezza di 2,5 metri e ha un diametro di 1,20 metri. L’evento celebra il 100° anniversario della squadra di calcio, con questa creazione che si distingue per le sue dimensioni eccezionali.

La storica Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin rende omaggio al centenario della Società Sportiva Calcio Napoli con un uovo gigante di oltre 350 chili, alto 2,5 metri e dal diametro di 1,20 metri. La scultura, realizzata a mano dal maestro Fabio Ceraso, unisce artigianato napoletano e passione sportiva, celebrando una delle squadre più iconiche della città. “Il calcio a Napoli va oltre la semplice dimensione agonistica. È una passione che unisce tifosi di ogni generazione. Le vittorie, i quattro scudetti conquistati, i grandi calciatori e allenatori hanno rappresentato orgoglio e riscatto per l’intera città – spiega Sveva Maglietta, membro del CDA Gay-Odin – Con l’uovo gigante vogliamo unirci ai festeggiamenti del Centenario, rendendo omaggio a chi fa battere all’unisono il cuore dei tifosi e della città”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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